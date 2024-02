Borsa di studio BNI Cuoio 'Giovani menti, grandi imprese': aperte le iscrizioni

Venerdì 9 febbraio, alle ore 18 nei locali de "La Calamita" in Piazza Salvo d'Acquisto 5 a Fucecchio, BNI Cuoio presenterà l’iniziativa della Borsa di Studio Giovani Menti, Grandi imprese.

"Il 15 gennaio scorso abbiamo aperto le iscrizioni all’iniziativa agli studenti delle scuole superiori delle zone del Cuoio, dell’Empolese Valdelsa e della Valdera – le parole di Patrik Tancredi, presidente di BNI Cuoio – L’evento è un’occasione per approfondire le opportunità e le prospettive di crescita di questa borsa di studio, per i ragazzi e per gli istituti del territorio. Valorizzare e stimolare le future generazioni è una questione di fondamentale importanza, che necessita la collaborazione e l’impegno di tutti".

"Attraverso questo programma vogliamo promuovere lo sviluppo della Competenza Imprenditoriale degli studenti, che potranno vedere le loro idee trasformarsi in progetti concreti. Affinare abilità cruciali, come la creatività e il pensiero critico, producendo allo stesso tempo un impatto positivo a livello sociale, culturale ed economico. Le borse di studio offerte hanno un valore di 1000€, 500€ e 250€ per i ragazzi e alla scuola che otterrà il miglior punteggio complessivo verrà assegnato un ulteriore premio di 1000€. Vale la pena ripetere l’incredibile opportunità che questa iniziativa offre ai nostri giovani studenti, che potranno così iniziare un percorso di vita ricco di soddisfazioni e successi".

L’invito è rivolto a tutti, dai Dirigenti e i docenti delle scuole, agli amministratori degli enti pubblici, dai genitori dei ragazzi agli imprenditori e i professionisti di zona. Abbiamo invitato anche le associazioni di categoria e confidiamo nella loro collaborazione. Vi invitiamo a diffondere la notizia dell’evento di presentazione per incoraggiare quindi l’intera società civile a prendere parte all’incontro ed esplorare le opportunità offerte agli studenti. Perché ogni grande impresa inizia con un'idea audace.

Per ulteriori informazioni o per partecipare, visitare il sito: https://www.borsadistudiocuoio.it

Per domande, contattare BNI Cuoio all'indirizzo email: info@borsadistudiocuoio.it

Fonte: BNI Cuoio