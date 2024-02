Forza Italia rinnova il coordinamento per Pisa, Valdera e Cuoio

Ratificata a Pisa la nuova composizione dei Coordinamenti per la provincia di Pisa, questo a seguito della giornata congressuale di domenica scorsa che ha eletto Lorenzo Paladini coordinatore provinciale azzurro.

"La mobilitazione congressuale di questi giorni – afferma Lorenzo Paladini - ci consegna un partito forte, presente ovunque e vicino alle aspettative dei cittadini, attraverso una squadra di donne e uomini che a Pisa e nei vari Comuni è indice di grande impegno e presenza sul territorio".

"Nel corso della prima riunione del coordinamento provinciale – continua Paladini - svoltasi già nella serata di lunedì, si è proceduto alla ratifica dei ruoli all'interno dello stesso coordinamento provinciale e alla nomina dei vice coordinatori provinciali e dei commissari comunali. Questo passaggio rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro di strutturazione e consolidamento che il partito sta portando avanti con determinazione sul territorio, allo scopo di prepararsi al meglio per la prossima tornata di nomine a livello comunale. Il nostro impegno è volto a garantire una presenza costante e attiva di Forza Italia a fianco dei cittadini, per ascoltarne le esigenze e tradurle in azioni politiche efficaci."

Di seguito la composizione del coordinamento di Forza Italia a Pisa e provincia: Roberto Sbragia per la zona Monte Pisano, Leonardo Mattolini per la zona Valdera, Dino Guiggi per la zona Val di Cecina e Michele Altini per la zona del Comprensorio del Cuoio.

Ad essi si aggiungono i commissari comunali che traghetteranno i territori ai prossimi congressi comunali, nello specifico Antonio De Vito per Bientina, Patrizia Ciampi per Buti, Michele Curci per Cascina, Giuseppe Calò per Castelfranco di Sotto, Dino Guiggi per Peccioli, Leonardo Mattolini per Ponsacco, Giorgio Petralli per Pontedera, Gabriele Benotto per San Giuliano Terme, Enzo Biagioni per San Miniato, Roberto Giannoni per Santa Croce sull'Arno, Manuela Del Grande per Santa Maria a Monte e Roberto Sbragia per Vecchiano. Per la parte organizzativa abbiamo Michele Molino Responsabile Settore Organizzazione, Manuela Del Grande Responsabile Settore Enti Locali, Enzo Biagioni Responsabile Settore Dipartimenti, Michele Curci Responsabile Settore Comunicazione, Responsabile Settore Formazione Riccardo Buscemi, Giuseppe Calò Responsabile Settore Adesioni e Gianluca Fornari Responsabile Settore Amministrazione e Tesoreria.

Con questa nuova squadra riconfermiamo la nostra volontà di rafforzare e rilanciare l’azione politica di Forza Italia in favore del territorio pisano e dei suoi cittadini.

Fonte: Forza Italia Pisa