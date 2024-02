Incontri degli studenti con Vannino Chiti su voto e democrazia

Gli studenti del De Franceschi Pacinotti ancora una volta protagonisti di un interessante incontro sul tema della legalità proposto e approvato dal collegio dal docente Riccardo Fagioli.

Giovedì 8 febbraio presso la Sala Maggiore del Comune di Pistoia oltre centro studenti del De Franceschi Pacinotti incontreranno l’ex Ministro alle Riforme Istituzionali senatore Vannino Chiti in una conferenza sul tema “Libertà è partecipazione”. L’incontro, che ha la compartecipazione del Comune di Pistoia, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturidea.

L’incontro sarà introdotto da una relazione della professoressa Alice Giampaoli che verterà sull’aspetto motivazionale di quanto sia importante esercitare il proprio diritto/dovere di voto.

I docenti impegnati nell’incontro hanno anche preparato una esercitazione precipua allo stesso. In questa i discenti dovranno, seguendo le relazioni, le domande e le relative risposte, redigere un testo articolato in cui far emergere questi argomenti: 1) Perché è molto importante l'elettorato attivo e passivo? Quale differenza esiste tra questi due aspetti della partecipazione? 2) Cosa si intende per "partecipazione alla vita democratica"? 3) In Italia il diritto di voto è sempre stato libero? Da quanto tempo si svolgono libere elezioni in Italia in cui possono votare anche le donne? 4) In Italia esiste l'elezione diretta di quali cariche istituzionali? (Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione?) 5) In Italia Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri sono eletti direttamente dal popolo? 6) Come avviene l'elezione del Parlamento Italiano? 7) In Italia Camera dei Deputati e Senato della Repubblica hanno funzioni diverse? 8) Cosa pensi della democrazia? Ritieni giusto che si possano/debbano eleggere i nostri rappresentanti politici nelle Istituzioni? 9) Pensi che il tuo voto, la tua partecipazione alle consultazioni elettorali siano utili oppure ininfluenti all'elezione dei rappresentanti nelle Istituzioni politiche? Queste domande e relative risposte saranno proprio il filo conduttore di questa conferenza che mira a far comprendere agli studenti l’importanza della loro partecipazione informata al processo elettorale. Proprio per questo motivo è stato scelto come relatore il senatore Vannino Chiti che ha ricoperto nel corso della sua prestigiosa carriera politica ruoli di prima importanza come Sindaco di Pistoia, Presidente della Regione Toscana, Vicepresidente del Senato della Repubblica, Ministro delle Riforme Istituzionali.

Culturidea e il De Franceschi Pacinotti proseguono nel loro cammino di sensibilizzazione degli studenti ad una partecipazione alla vita democratica informata e consapevole.

Fonte: Culturidea