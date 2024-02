Lupi ko in casa, la Kemas Lamipel perde contro Aversa

Nel recupero della 2^ giornata la Kemas Lamipel sbaglia completamente partita e viene travolta in casa da una WOW Green House Aversa determinata a sfruttare la possibilità di allontanare le ultime posizioni in classifica. Missione compiuta per i ragazzi del nuovo coach Tomasello, che non avrebbe potuto desiderare un esordio migliore. MVP della serata l’opposto ospite Argenta, autore di 19 punti. I primi due parziali sono la fotocopia di quelli visti domenica nel vittorioso match con Ortona, ma questa volta la Kemas Lamipel non riesce a ribaltare l’inerzia del match e finisce per cedere anche la terza frazione con gli avversari in pieno controllo.

La cronaca del match. Bulleri nel primo set conferma Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e Colli in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero. Aversa presenta la diagonale composta da Pinelli e Argenta, al centro Presta e Marra, laterali Lyutskanov e Canuto, Rossini libero libero. Il primo vantaggio importante arriva su un turno al servizio di Allik: 5-1. Aversa torna subito sotto lavorando bene a muro, poi grande equilibrio fino al 10-12 ospite. La Kemas Lamipel non riesce ad incidere in fase break, gli ospiti invece sono più decisi e si portano avanti + 5, con il secondo time-out chiamato dal coach biancorosso nel giro di pochi punti. Un ace di Presta porta gli ospiti sul 13-19. Doppio cambio sul 16-20 con Giannini e Brucini ma Aversa trova comunque lo spunto per “girare” con una “pipe” di Lyutskanov. I ragazzi ospiti fanno la voce grossa a muro e chiudono il set con un “monster block” di Argenta su Allik.

2set. La Kemas Lamipel rientra in campo con maggiore determinazione e trova molte soluzioni in più in attacco ma soffre il servizio di Aversa e su un ace di Marra (10-12) coach Bulleri corre ai ripari con il primo time-out. Sul punteggio di 11-15 Parodi rileva Colli. L’asse Coscione-Lawrence riporta sotto i Lupi, ma un Lyutskanov in grande spolvero consente ad Aversa di ritornare subito a +4. Bulleri chiama la seconda sospensione tecnica. Set che sembra la fotocopia del primo. Sul 16-19 dentro Brucini per il servizio. Sull’azione successiva Mati ferma Canuto; Argenta risponde con una gran diagonale ma la squadra di casa non ci sta e rimane a contatto, 20-21, almeno fino all’attacco del solito Argenta che spacca le mani al muro. Accorcia Parodi con un tocco molto intelligente, poi Bulleri prova la mossa Giannini, in battuta, al posto di Mati. Aversa riesce comunque ad arrivare al set-point, conquistato da Presta, e a chiudere sullo scambio successivo beneficiando di un videocheck a favore.

3set. La Kemas Lamipel inizia il terzo set con Parodi in campo. Aversa parte con la stessa voglia e organizzazione dei set precedenti e va subito in break, +3. Sul 3-7 primo time-out per i biancorossi, Pochi scambi dopo è ancora time-out per Bulleri, la squadra prova una reazione ma Aversa mette la quinta e non si fa più prendere, nonostante i tentativi della panchina che ripropone capitan Colli in coppia con Allik e il doppio cambio con Giannini e Brucini. Il divario si fa pesante, la Curva Parenti interrompe il tifo e toglie striscioni e bandiere per protesta. La squadra ospite vola e mette a segno giocate importanti. Il divario è enorme, 9-21, 10-24, il primo match-point lo annulla Cargioli. Il secondo ancora il centrale con un gran muro. Kemas Lamipel avanza fino al 13-24, poi chiude Presta scatenando la meritata festa ospite.

Kemas Lamipel Santa Croce–WOW Green House Aversa 0-3

Parziali: 17-25, 21-25, 13-25

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione, Allik 8, Mati 10, Lawrence 8, Colli 4, Cargioli 7, Gabbriellini (L), Parodi 4, Brucini, Russo, Giannini, Loreti (L), Petratti, Gatto. All. Bulleri.

WOW Green House Aversa: Pinelli 1, Spignese, Argenta, 19 Canuto 6, Lyutskanov 15, Presta 6, Rossini, Biasotto, Spagnuolo De Vito, Chiapello, Schioppa, Gatto, Marra 10, Agrusti. All. Tomasello

ARBITRI: Papadopol, Clemente

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa