I carabinieri di Volterra hanno identificato e denunciato un individuo durante un controllo nel territorio boschivo di Guardistallo. Durante l'ispezione di un uomo che emergeva dalla vegetazione in pieno giorno con atteggiamento sospetto, è stato trovato un coltello lungo 18 cm (lama di 8 cm) nella sua tasca senza una giustificazione valida per il suo possesso. La persona è stata denunciata per porto abusivo di arma.