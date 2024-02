ASD Dreamfly, una nuova realtà a Montopoli

Sabato 3 febbraio, dalle ore 17,00, grande inaugurazione della ASD Dreamfly presso la palestra comunale dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Via San Sebastiano a Montopoli.

Oltre ad un ricco buffet e gadget per tutti i bambini presenti, l’ASD Dreamfly presenterà i suoi corsi con uno staff tecnico di altissimo livello. Il direttore tecnico dell’associazione è Antonietta Brancato, Tecnico e Giudice Federale FGI, istruttrice del Centro Tecnico Federale Silver Toscana. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’insegnamento garantirà all’ASD Dreamfly un salto di qualità notevole.

Sarà presente all’open day anche la responsabile Tecnica dell’associazione Batazzi Valentina. Un curriculum agonistico di tutto rispetto per l’ex ginnasta di serie A1 e pluricampionessa italiana. Oggi è una ginnasta dimostratrice del Centro Tecnico Federale Silver Toscana.

Ovviamente saranno presenti, e pronte a rispondere a tutte le Vostre domande, anche le istruttrici dell’ASD Dreamfly: Victoria Speranza (ex ginnasta di serie B) ed Emma Casalini (campionessa italiana Silver FGI) che nel 2022 è stata premiata come Donna più proprio dal Comune di Montopoli in Valdarno per meriti sportivi.

“una bellissima occasione per scoprire il mondo della ginnastica ritmica, -affermano il Presidente Batazzi Gianfranco e il vice Presidente Casalini Claudio- ma soprattutto un momento da condividere tra appassionati e semplici curiosi di un mondo che viene portato all’attenzione del pubblico solo dopo imprese sportive inimmaginabili! E sabato 3 febbraio abbiamo la possibilità di poter parlare con chi queste imprese le ha rese possibili!”

Fonte: Ufficio Stampa