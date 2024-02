Controlli dei carabinieri a Pisa, tre persone denunciate

I carabinieri di Pisa, durante i servizi di controllo del territorio e la sorveglianza preventiva delle vie di comunicazione, hanno segnalato tre persone in stato di libertà in diverse circostanze. Le segnalazioni riguardano guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi ai test per droghe e violazione del divieto di ritorno nel comune di Pisa.

Durante i controlli notturni, la Sezione Radiomobile ha fermato un conducente che rifiutava di sottoporsi agli esami per accertare l'uso di stupefacenti, risultando nella sua segnalazione alle autorità competenti. Successivamente, sempre la Sezione Radiomobile, ha individuato un altro automobilista con un tasso alcolemico notevolmente superiore al limite consentito, procedendo con una denuncia e il ritiro della patente di guida.

Infine, nel centro della città, i Carabinieri hanno sorpreso una persona in violazione del divieto di ritorno nel comune di Pisa, procedendo alla sua segnalazione in stato di libertà alle autorità giudiziarie locali.