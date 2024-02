"Due anni tra gli ospedali, un elogio ai bravi medici toscani": la dedica di una lettrice

"Vorrei ringraziare i medici che ho incontrato durante il mio percorso avendo usufruito, purtroppo, in diverse occasioni negli ultimi due anni della nostra sanità toscana. Il mio è un elogio ho incontrato tutte bravissime persone, sia dal lato professionale che umano". Inizia così 'l'elogio ai medici' di una lettrice di gonews.it, Valentina Marrucci, che ha voluto raccontare la sua esperienza per ringraziare tutti che la hanno assistita in questo periodo della sua vita.

"Vorrei fare i complimenti a chi svolge con passione il proprio difficile lavoro. Vorrei ringraziare il Dott. Massimo Gabbanini primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Campostaggia Poggibonsi, medico e chirurgo eccezionale che ha eseguito un intervento chirurgico per una mia patologia; le ostetriche e tutto il personale del reparto. Un grazie anche agli anestesisti che hanno ascoltato la mia storia e valutato attentamente la situazione essendo già stata operata due anni fa in un altro reparto che è anch’esso una nostra eccellenza, quello della Chirurgia robotica mininvasiva e dei trapianti renali di Careggi diretto dal Prof. Serni. Il Dott. D’Elia Domenico, Radiologo molto preparato, per la professionalità, i preziosi pareri e la pazienza che sempre dimostra. La Dott.ssa Falzetta, Oncologa, competente e disponibile in ogni momento. Grazie di vero cuore a tutti".

Se solitamente sono i casi di malasanità a riempire (giustamente) la cronaca, messaggi come questi certificano che anche in Italia ci sono professionisti seri e un sistema sanitario che se messo in grado di funzionare può realmente migliorare la vita delle persone.