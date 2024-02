Fi-Pi-Li, lavori tra Lastra a Signa e Montelupo per tre notti

Lavori in notturna in Fi-Pi-Li. La Città metropolitana di Firenze ha disposto cantieri per il ripristino della pavimentazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale tra il 5 e l'8 febbraio. Sarà chiusa la carreggiata tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina dalle 22 del 5 febbraio alle 6 del 6 febbraio. Stesso orario tra il 6 e il 7 febbraio per il tratto tra Lastra a Signa e Montelupo e tra il 7 e l'8 febbraio tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina.