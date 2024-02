Nuova area studenti alla biblioteca di Scandicci, il programma dei lavori

A primavera prossima l'area studenti nel soppalco al primo piano della Biblioteca di Scandicci sarà completamente rinnovata, con una nuova illuminazione a led per il miglior comfort visivo e il risparmio energetico, nuovi arredi, nuova pavimentazione, 24 postazioni di studio completamente rinnovate e un'area relax per le pause. La realizzazione del nuovo spazio studio avviene in tre fasi: l'installazione dei nuovi punti luce con lampade a led di ultima generazione è già avvenuta nelle scorse settimane; da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio invece la posa della nuova pavimentazione – in sostituzione dell'attuale fondo in linoleum – e a marzo l'arrivo dei nuovi arredi, con sedie ergonomiche al posto delle precedenti poltroncine, nuove postazioni, e le poltrone per l'area separata dedicata alle interruzioni dallo studio.

Il progetto porterà a una riqualificazione complessiva del soppalco al primo piano, ovvero dello spazio sopra la hall d'ingresso su via Roma a cui si accede tramite la scala a elica (oppure dal corridoio del primo piano accessibile anche tramite ascensori).

Per consentire l'intervento per la nuova pavimentazione, da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2024 saranno chiusi l'ingresso e la hall sul lato via Roma, così come ovviamente lo stesso soppalco, con l'ingresso agli altri locali della Biblioteca consentito dall'accesso su piazza Cioppi; nel periodo dei lavori non saranno disponibili le postazioni per lo studio.

Per la riqualificazione dello spazio studio sul soppalco della Biblioteca l'Amministrazione Comunale investe 31.288 euro, 21.650 euro per gli arredi a carico del settore Cultura, 9.638 euro invece per la nuova pavimentazione a carico del settore Manutenzioni e Lavori pubblici.

Gli arredi presenti finora nell'attuale spazio sul soppalco della Biblioteca saranno consegnati ai circoli cittadini che a loro volta allestiranno ambienti per lo studio dei giovani.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa