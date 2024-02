Premio Letterario Chianti, la selezione di 20 volumi in attesa della terzina di finalisti

Il Comitato tecnico del Premio Letterario Chianti, esaminati i testi di narrativa editi nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023, ha compiuto una seconda selezione sui quaranta testi scelti, portando a 20 la rosa degli autori e delle loro opere, di seguito proposti in ordine alfabetico. Da questa lista il Comitato trarrà, dopo ulteriori opportune selezioni e confronti, i tre autori finalisti, i cui nomi saranno comunicati entro il mese di febbraio 2024.

1- Baldelli Simona – Il pozzo delle bambole - Sellerio

2- Bicchi Luigi – Il noce dell’alderga – NIE

3- Borrasso Francesco – Sott’acqua – Giulio Perrone editore

4- Bortolotti Nicoletta – Un giorno e una donna – HarperCollins

5- Camurri Roberto – Qualcosa nella nebbia – NN editore

6- Casadio Paolo – Fiordicotone – Manni

7- Fallai Paolo – Un inverno lungo un anno – Solferino

8- Gori Leonardo – La libraia di Stalino – Tea

9- Lepri Roberta – DNA Chef – Voland

10-Lupo Giuseppe – Tabacco clan – Marsilio

11-Manganelli Lietta – Aspettando che l’inferno cominci a funzionare – La nave di Teseo

12-Nata Sebastiano – Memorie di un infedele – Bompiani

13-Ossorio Antonella – I bambini del maestrale – Neri Pozza

14-Gigi Paoli – La voce del buio - Giunti

15-Pignatelli Anna Luisa – Il campo di Gosto – Fazi

16-Sartori Giacomo – Fisica delle separazioni in otto movimenti – Exorma

17-Scudelletti Massimiliano – La laguna dei sogni sbagliati – Arkadia

18-Soriani Melania – Bly – Mondadori

19-Spampinato Lorena – Piccole cose connesse al peccato – Feltrinelli

20-Tuti Ilaria – Come vento cucito alla terra - Longanesi

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino V.E -Tavamelle Vel di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena) e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze con l'ideatore del Premio Paolo Codazzi, con il coinvolgimento delle loro biblioteche.

Sponsor della manifestazione è il Rotary San Casciano - Chianti.