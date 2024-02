A Fucecchio e Massarella hanno suonato tanti artisti di Sanremo 2024

Big Mama, Diodato, Gazzelle, The Kolors e Mahmood. Ma anche La Rappresentante di Lista, Eiffel 65, Fulminacci, Ermal Meta e Bresh. E poi Franco Califano. Tutti questi nomi uniti da due persone e da un posto. Le persone si chiamano Tommaso Gherardi e Francesco Corsagni, il posto invece non è Sanremo, bensì Fucecchio. Ben dieci artisti (più uno...) che saranno a Sanremo sono passati dalla Zona del Cuoio.

Gherardi e Corsagni da anni hanno dato vita al music club La Limonaia, nella parte alta di Fucecchio. Dall'esperienza positiva in zona Parco Corsini e grazie all'associazione culturale Lemon, hanno poi ampliato il raggio d'azione al Tender di Firenze, a Marea Festival, a esperienze in giro per la Toscana: su tutte Reality Bites Festival, 'spalla' musicale della Sagra della Zuppa a Massarella. Ebbene, nell'amena provincia toscana, a metà tra Pisa e Firenze, hanno suonato tutti i grandi nomi che la prossima settimana saliranno sul palco più famoso d'Italia, il Teatro Ariston.

In gara a Sanremo ci sarà Big Mama, che nel 2023 era a Massarella. Diodato, vincitore del Festival in passato, era al Tender nel 2018 così come i The Kolors nel 2013; l'altro vincitore Mahmood è passato al Viper Theatre nel 2019 grazie a Lemon. Gazzelle sarà all'Ariston, nel 2017 suonò a ingresso gratuito alla Sagra della Zuppa. Se si considera la serata dei duetti si amplia il raggio: La Rappresentante di Lista sono stati a Massarella nel 2017, Fulminacci nel 2019, Ermal Meta ha suonato a Marea nel 2011, Bresh al Viper Summer Festival nel 2022, gli Eiffel 65 al Pop Garden di Cecina, tutti eventi curati dai due fucecchiesi. Tutto questo mentre il Reality Bites annuncia le nuove date: 5, 6, 7, 12, 13 e 14 luglio 2024.

Fucecchio - con Massarella, ovviamente - si dimostra un hub di talenti musicali che poi finiranno a Sanremo. In passato tra la Limonaia e Reality Bites Festival hanno suonato fior fior di artisti, l'elenco sarebbe infinito ma basti citare Calcutta, Thegiornalisti, Lo Stato Sociale, Myss Keta e Tananai. E anche Franco Califano: il Califfo si esibì nel 2012 a Massarella in un concerto che ancora oggi viene ricordato; il cantautore romano sarà 'protagonista' di una fiction Rai peraltro presentata a Sanremo, sarà Leo Gassman a vestire i suoi panni. C'è anche lì, dunque, un pizzico di Fucecchio.

Ampliando il raggio al resto della Toscana, troviamo tanta nostra regione a Sanremo. Su tutti i bnkr44, collettivo di Villanova (Empoli) che hanno avuto modo di farsi valere tra l'8bit di Montelupo e il Beat di Empoli. Al Beat si sono esibiti nel 2023 pure i Santi Francesi. In gara di toscani troviamo anche Irama, nato a Carrara, come Francesco Gabbani che parteciperà come ospite nella serata dei duetti. Il giovedì è anche la serata dell'icona della musica italiana, Gianna Nannini da Siena, anche lei protagonista nei duetti.