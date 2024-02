Servizio Civile Universale con la Comunità Papa Giovanni XXIII, richieste entro il 15 febbraio

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani sul territorio toscano possono scegliere il Servizio Civile! Si tratta di un bando pubblico, un’opportunità formativa e di crescita a cui può candidarsi chi ha tra i 18 ed i 28 anni, iscrivendosi entro il 15 febbraio.

Con l’ente sono disponibili 8 posti nei territori delle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Grosseto. Scegliendo uno dei 2 progetti disponibili i giovani potranno coinvolgersi e sperimentarsi per un anno a supporto di persone in condizioni di disagio sociale, adulti in pena alternativa al carcere e donne vittime di tratta, ma anche in attività educative e di inclusione sociale rivolte a minori e adulti con disabilità, immigrati e persone vulnerabili.

Il Servizio Civile prevede un impegno di 25 ore settimanali ed ha una durata di 12 mesi, con inizio attorno a fine maggio. È previsto un contributo di 507,30 € mensili ed una formazione. La scadenza per candidarsi è alle ore 14.00 di giovedì 15 febbraio 2024.

Nel progetto IL FUTURO CHE VORREI 2024 sono 4 i posti disponibili a Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, dove i giovani possono candidarsi per coinvolgersi in attività a supporto di persone in condizioni di disagio sociale, adulti che stanno scontando la pena in alternativa al carcere e donne vittime di tratta che vivono in una casa famiglia, in una pronta accoglienza e che frequentano una cooperativa sociale. Un’altra opportunità offerta dal progetto è la “MISURA U.E.” che prevede la possibilità di svolgere un periodo di 2 mesi in Spagna, a Guadalajara, a supporto di anziani, rom e immigrati in situazione di disagio ed emarginazione sociale.

Nel progetto SENZA PENSIERI 2024, invece, l’associazione cerca 4 giovani che vogliano dedicare un anno della loro vita ad attività educative e di inclusione sociale rivolte a minori e adulti con disabilità, famiglie ucraine e siriane e persone vulnerabili del territorio che sono supportati dalle 4 strutture d’accoglienza situate a Pontremoli (MS), Massarosa (LU), Piombino (LI) e Arcidosso (GR).

“In questa casa sto imparando cosa significa vivere in una famiglia allargata, un aspetto totalmente nuovo per me che sono figlia unica. Ma non solo, sto imparando anche cosa significa gestire con armonia un gruppo di persone con limiti, problemi, culture, abitudini e lingue diverse. Ognuno, con le proprie particolarità, apporta qualcosa di nuovo mettendo alla prova tutto il gruppo.” – racconta Sara, volontaria in Servizio Civile a Mulazzo, in provincia di Massa Carrara.

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani potranno scegliere anche uno dei 44 posti disponibili tra i progetti all’estero: https://serviziocivile.apg23.org/progetti-estero-bando-2023-24/

Un’ opportunità di orientamento per i giovani è l’iniziativa “Porte aperte per…”, che permette di incontrare direttamente l’associazione e le diverse sedi dove è possibile candidarsi. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione e si verrà ricontattati.

Per i requisiti e le modalità di candidatura:

https://serviziocivile.apg23.org/servizio-civile-universale/