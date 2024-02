Unipi e Confindustria ancora insieme per il futuro dei giovani e la crescita del territorio

Alla cerimonia per la firma della convenzione sono intervenuti il Rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi , il Presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara, Piero Neri , la Delegata per le relazioni industriali dell’Ateneo, Chiara Galletti , il Consigliere ai rapporti interni del Presidente degli Industriali, Stefano Santalena , e il Direttore Generale di Confindustria Livorno Massa Carrara, Umberto Paoletti.



Focus della convenzione, che avrà una durata di tre anni, è l'implementazione della collaborazione per l'alta formazione rivolta ai manager e ai responsabili aziendali, unitamente alla collaborazione nell'ambito del trasferimento tecnologico, della valorizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo di start up innovative sul territorio. Questo, in aggiunta al potenziamento delle attività di orientamento e di conoscenza del tessuto industriale di Livorno, Massa e Carrara e di interazione con i vari Dipartimenti dell’Ateneo pisano su progetti specifici. Confermate, affinché il rapporto tra Industria e Formazione sia sempre più organico, anche le attività dello “sportello di collegamento” tra laureati e aziende.



"Il rafforzamento dei rapporti con le imprese presenti sul territorio, la valorizzazione delle attività di trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell’imprenditorialità accademica rappresentano tre settori di cruciale importanza per il nostro Ateneo, sempre più impegnato nel sostenere la crescita culturale, sociale ed economica del nostro Paese - ha dichiarato il rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi - L'accordo che oggi abbiamo rinnovato con Confindustria Livorno Massa Carrara va in questa direzione e dimostra il nostro impegno a costituire un sistema esteso a tutta l’area vasta nord-ovest, oltre a confermare l'attenzione e la cura che abbiamo per il futuro delle nostre studentesse e i nostri studenti, al fine di aumentare il tasso di occupazione dei nostri laureati, già oggi tra i più alti d'Italia".