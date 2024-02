Use Rosa accoglie Giussano, sfida ad armi pari a Empoli

Con un occhio alla classifica, mettendo in campo la stessa voglia e la stessa lucidità viste con Galli e con un chiodo fisso in testa: confermarsi. E’ con questi tre imperativi che l’Use Rosa Scotti riceve domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Cassiano e Lilli di Roma) la visita delle Foxes Giussano, squadra che viaggia 4 punti sotto alle biancorosse. Una partita che, alle difficoltà legate naturalmente dal valore dell’avversaria, nasconde anche l’insidia del non avere cali di tensione dopo la vittoria di sette giorni fa con la capolista. Coach Alessio Cioni è il primo ad esserne consapevole.

“Veniamo da una bella vittoria – attacca – che però non ci deve far perdere il filo del nostro campionato, ovvero l’attenzione ai particolari, il limitare le palle perse, l’avere massima unità di intenti. Giussano apre un piccolo ciclo che è il più importante del campionato perché il calendario ci mette di fronte alle 4 squadre che viaggiano proprio sotto al poker di testa. Quindi quelle contro le quali ci lottiamo la miglior posizione in vista dei playoff. Ci aspetta una partita da bollino rosso contro una formazione che ha delle caratteristiche ben definite che noi soffriamo. Se non stiamo attente rischiamo di fare come all’andata, quando perdemmo meritatamente la partita. Per questo direi che domenica vale 4 punti. Riscattare quella sconfitta sarebbe importante e, rovesciando le cose, un eventuale ko ci porterebbe 2-0 negli scontri diretti, cosa che potrebbe ripercuotersi poi sulla classifica”. “Quindi – prosegue – sembrerà strano ma è più importante questa gara rispetto a quella di sabato scorso con Galli. Serviranno concentrazione ed attenzione a non commettere gli errori dell’andata. Loro hanno la miglior realizzatrice del campionato, Niedzwiedzka che è capace di fare la differenza da sola, una lunga con caratteristiche da esterna. Sarà un pericolo in più da tenere in considerazione”.

All’andata la Scotti perse di 7 punti, un numero va tenuto in considerazione nell’ottica della classifica. Resta da dire che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.