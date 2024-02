Valuta non dichiarata per 1,5 milioni all'aeroporto di Pisa. Tra i sequestri 13 lingotti d'oro

Nel secondo semestre del 2023 all'aeroporto di Pisa 'Galilei', la guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pisa hanno individuato 1,4 milioni di euro di valuta non dichiarata. Per questo sono stati sequestrati 80mila euro circa e sono state emesse sanzioni da 37mila euro. Un risultato importante, considerando il traguardo di oltre 5 milioni di viaggiatori in transito dallo scalo pisano. Sono svariati i metodi utilizzati per far transitare i contanti senza dichiararli. In genere, il denaro è stato rinvenuto all’interno del bagaglio a mano o direttamente addosso passeggero. In alcuni casi, sono stati visti espedienti più originali come l'occultamento delle banconote nella fodera del bagaglio o dentro i vestiti. Il sequestro di maggior valore ha riguardato 13 lingotti d'oro da 74mila euro da parte di un viaggiatore albanese in partenza da Pisa verso il paese natale.