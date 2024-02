"Vivere da credenti il coming out dei figli", il vescovo Migliavacca incontra i genitori

"Genitori fortunati. Vivere da credenti il coming out dei figli". Questo l'incontro formativo che si è tenuto nel Seminario vescovile di Arezzo, legato all'omonimo libro (Effatà Editrice, 2022) che raccoglie diverse testimonianze di madri e padri credenti con figli che hanno fatto "coming out". Ad incontrare i genitori il vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Andrea Migliavacca.

Il tema, della scoperta dell'omosessualità o della transessualità di una figlia o un figlio in una famiglia cristiana, è stato affrontato in un approfondimento che ha visto anche il racconto di alcuni "genitori fortunati" come si definiscono, che hanno parlato di come hanno vissuto la dichiarazione di orientamento sessuale dei propri figli.

Come ricordato dalla diocesi stessa, già in occasione delle recenti assemblee generali del Sinodo dei Vescovi che si sono tenute a Roma negli anni scorsi, è stato ribadito che «ogni persona, indipendentemente dalla propria tendenza sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare "ogni marchio di ingiusta discriminazione"». Un tema educativo legato alla famiglia, come lo ha definito il vescovo Migliavacca, affrontato anche da Papa Francesco.

Le mamme presenti all'incontro hanno portato il proprio racconto e il cammino vissuto nella loro esperienza di fede, come spiegato da Migliavacca che ha aggiunto: "Tutti siamo figli di Dio e indistintamente siamo figli amati da Dio e allora è nostro compito imparare a vivere il rapporto con gli altri in questo senso".