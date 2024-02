ANPI lancia la piattaforma online formativa. Primo appuntamento con la "Giornata del Ricordo"di Montini

Ad inaugurare il nuovo spazio, curato sotto il profilo storico in questo primo caso da Federico Tenca Montini già ospite a Cervia lo scorso anno insieme al collega Giovanni De Luna durante l’Assemblea Nazionale dell’ANPI, una breve pillola informativa della durata di circa trenta minuti che verterà sull’ampia questione messa in luce con l'istituzione della ricorrenza avvenuta attraverso la legge n.92 del 2004.

Una iniziativa, quella promossa dall’ANPI per il 10 febbraio, che è possibile sintetizzare tramite l’obiettivo di riuscire a giungere ad una giornata di memoria osservante di tutte le memorie, da quella delle foibe e degli esodati a quella delle numerose stragi operate nei territori contesi di confine.

«In continuità con le proposte formative intraprese in tutto il Paese dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – spiega Luciano G. Calì, Presidente del Comitato Provinciale dell'ANPI di Grosseto – abbiamo promosso la realizzazione di brevi video informativi grazie alla sensibile collaborazione di importanti storici che hanno offerto il loro contributo. Occorre aprire una pagina nuova in grado di restituire, integralmente, il dramma delle terre di confine e del più ampio territorio slavo insieme alle innumerevoli responsabilità fasciste e naziste. Serve infatti riconsegnare alla ricerca storica quella funzione che oggi, frequentemente, viene invece occupata dalla politica con il rischio di veder crescere nuovi nazionalismi, già drammaticamente protagonisti del secolo scorso, a discapito del risanamento delle ferite del passato».

Ad accompagnare il pubblico in questo primo appuntamento formativo ed informativo, con il supporto del presidente del Comitato Provinciale "Norma Parenti", sarà il professore Federico Tenca Montini.

In Italia viene celebrata dal 2005 la “Giornata del Ricordo”. Una correlazione, quella con la data del 10 febbraio del 1947, che segnala e sottolinea l'avvenuta ratifica a Parigi del Trattato di Pace con cui si concluse la tragica partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale. Il trattato in questione modificava i confini con la cessione di diversi territori alla Jugoslavia ed un conseguente trasferimento di una parte della popolazione verso la penisola.

Il periodo bellico segnò profondamente tutta la regione dell’alto adriatico con stragi e violenze. Alle vittime ed a quegli eventi la Repubblica Italiana ha quindi dedicato la Giornata del Ricordo.

Tuttavia, fin dall'introduzione di questa ricorrenza civile, alcuni avvenimenti collegati alla celebrazione sono stati oggetto di polemiche, manipolazioni ed anche dolorose strumentalizzazioni. Anche per questa ragione il Comitato Provinciale "Norma Parenti" dell'ANPI di Grosseto ha ritenuto necessario in tutti questi anni proporre a favore della pubblica opinione, con una particolare attenzione verso le studentesse e gli studenti impegnati nell'ultra-decennale progetto "A Scuola di Costituzione e Sentieri Partigiani", un percorso di avvicinamento alle vicende storiche intercorse nel Novecento legate al cosiddetto “Confine orientale italiano”.

L’intervento di Tenca Montini è fruibile attraverso i canali social dell’ANPI maremmana “www.facebook.com/ANPIGrosseto” nonché sul sito ufficiale “www.anpigrosseto.it”.

Fonte: Comitato Provinciale ANPI “NORMA PARENTI”