Basket Castelfiorentino la spunta contro Florence

Il Basket Castelfiorentino conquista lo scontro diretto ai danni della Florence: 50-44 il finale al PalaGilardetti.

Non poteva esserci epilogo migliore. Il Basket Castelfiorentino torna a vincere al PalaGilardetti e lo fa nella partita più importante, quella che vale lo scontro diretto. Le ragazze di Gianni Lazzeretti si impongono sulla Florence per 50-44 riscattando la sconfitta subita all’andata e ribaltando anche la differenza canestri (43-39 il finale a Firenze). Una vittoria che permette dunque alle gialloblu di portarsi a +2 da una diretta concorrente e girare in proprio favore gli scontri diretti.

Come da pronostico avvio di gara sul filo dell’equilibrio, con le ospiti che chiudono il primo quarto in timido controllo (11-12). Nella seconda frazione, con Banchelli e Moustakalle sugli scudi, le gialloblu mettono la testa avanti e piazzano il primo mini allungo andando al riposo lungo con due possessi di vantaggio (30-25). Una forbice che le padrone di casa, nonostante gli affondi fiorentini, riescono a tenere più o meno invariata al rientro dagli spogliatoi toccando il 41-37 alla terza sirena. Un punteggio che fa da preludio al botta e risposta dell’ultimo quarto, dove le gialloblu sono brave a tenere alta l’intensità e rispedire al mittente i tentativi ospiti di riaprire i giochi, gestendo poi con autorità la volata finale.

Prossimo impegno domenica 11 febbraio alle 18 sul parquet di Porcari.

BASKET CASTELFIORENTINO – FLORENCE BASKET 50-44

Tabellino: Banchelli 13, Baldinotti 6, De Felice 8, Bandinelli 6, Moustakalle 10, Bellantoni 5, Caparrini 2, Iovenitti, Ancillotti, Sanesi. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 11-12, 30-25 (19-13), 41-37 (11-12), 50-44 (9-7)

Arbitro: Cammilli di Empoli.

Fonte: Abc Castelfiorentino