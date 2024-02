Devasta cella e ferisce due agenti, caos in carcere a Pisa

Un detenuto ha devastato la sua cella nel carcere Don Bosco di Pisa e nel tentativo di fermarlo due agenti sono rimasti feriti lievemente. Ne parla il segretario regionale del Sappe Francesco Oliviero in merito a quanto accaduto ieria. "Un detenuto maghrebino, trasferito da altri istituti per motivi di sicurezza e già noto per i suoi comportamenti aggressivi - si spiega in una nota -, rientrato da una visita ospedaliera è stato ristretto in cella singola, ma la nuova sistemazione non gli è piaciuta e ha iniziato a spaccare tutto. E' stato poi bloccato dalla polizia penitenziaria, ma due agenti sono rimasti contusi". "Solo grazie all'intervento del personale - aggiunge Oliviero - si è riusciti a bloccare il detenuto, ma purtroppo due agenti sono rimasti contusi". Per il sindacalista l'episodio rende "palese il fallimento dell'amministrazione penitenziaria, che con scelte inappropriate, sta mettendo a dura prova il lavoro dei poliziotti penitenziari: sono continue le assegnazioni da tutta Italia di soggetti problematici e poco inclini al rispetto delle regole e da parte dell'amministrazione centrale c'è disattenzione alle problematiche del distretto Toscana/Umbria rispetto alla fatiscenza degli istituti e alle gravi carenze di organico".