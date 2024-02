Lupi, non c'è tempo per i rimpianti: c'è la trasferta di Cuneo

Quando una squadra subisce una brutta sconfitta, non desidera altro che rimettersi subito in gioco. La Kemas Lamipel ha avuto la fortuna di avere solo tre giorni per pensare al latte versato: domenica pomeriggio, 4 febbraio, i biancorossi indosseranno di nuovo la divisa da gioco e scenderanno in campo a Cuneo per dar battaglia contro la Puliservice Acqua S. Bernardo, formazione di alto profilo e manifeste ambizioni (fischio d’inizio ore 18.00).

Come dichiarato in conferenza da coach Bulleri, la stagione dei Lupi ha vissuto spesso di clamorosi “up and down”, che il tecnico ha chiamato “eccezionalità”. Le parentesi estremamente negative non sono mancate: pensiamo alle due sconfitte interne per 0-3, con Ravenna e Aversa, o allo stop di Reggio Emilia in cui un finale decente ha parzialmente stemperato l’inizio choc. Se si vuole essere lucidi, però, la Kemas Lamipel ha avuto anche picchi positivi di altissimo livello: le vittorie in casa al tie-break con Cuneo (appunto), e la capolista Grottazzolina, il 3-0 di quindici giorni fa con la Tinet Prata (forse la miglior partita dei biancorossi), il blitz a Porto Viro e molto altro.

L’ultima tappa di un percorso non è il percorso.

Il percorso continua in direzione Piemonte, con un team, quello di Bulleri, che ha avuto poco tempo per lavorare ma che avrà fortissime motivazioni e sete di rivincita. I punti gettati al vento con squadre di bassa classifica, dovranno essere “recuperati” con formazioni di rango. Non resta che provarci, a partire da una domenica “speciale” soprattutto per Manuel Coscione (cuneese doc) e Simone Parodi, grandi ex dell’incontro che a Cuneo hanno scritto pagine importanti.

Cuneo, intanto, ha interrotto a Pineto una striscia vincente di 10 partite. Un percorso di grande qualità che ha portato la compagine piemontese a gravitare stabilmente nelle prime tre posizioni della classifica. In Abruzzo la squadra di coach Matteo Battocchio ha sicuramente pagato, anche a livello mentale, l’assenza di Iacopo Botto (comunque ben sostituito da Mattia Gottardo). Il “6+1” ha visto schierati Sottile e Jensen in diagonale, Codarin e Volpato al centro, Andreopoulos e, appunto, Gottardo, in posto 4, Staforini libero, lo schieramento con cui la Puliservice Acqua S. Bernardo sta affrontando questo campionato. Il mattatore della formazione è senza dubbio l’opposto Jensen: 27 punti nell’ultima in casa con Brescia, 31 nella sconfitta di Pineto, secondo per punti totali nelle classifiche di rendimento, dietro a Breuning Nielsen. L’esperienza arriva dai notevoli curriculum di Sottile (classe 1979), Volpato, Codarin, Botto, mentre il libero Matteo Staforini, bergamasco classe 2003, è una delle rivelazioni del torneo. Una squadra forte, che non è soltanto una somma di individualità ma un collettivo ben organizzato secondo i dettami di Battocchio. Un team che nel proprio Palasport si esalta, contando i quasi 1500 spettatori del più recente match interno, quello con la Consoli Sferc Brescia.

Alla vigilia della gara hanno parlato l’head coach Michele Bulleri e l’assistant coach Alessandro Pagliai.

Questo un estratto delle dichiarazioni:

Bulleri: “Bisogna essere onesti e darci un obiettivo che in questo momento è quello di raggiungere la salvezza il più presto possibile, ricordandoci che l’eccezionalità della partita negativa contro Aversa secondo me è più che pareggiata dall’eccezionalità di tante belle gare disputate, a partire proprio dalla gara di andata contro Cuneo”.

Pagliai “A livello fisico in questo momento stiamo abbastanza bene, a parte ovviamente la fatica fisiologica delle partite ravvicinate. Il nostro staff, Centro AR Fisioterapia, sta facendo un gran lavoro sia qui tutti i giorni al Palazzetto che seguendoci in trasferta e fa parte della squadra e di noi a trecentosessanta gradi”.

L’intervista integrale è disponibile sul canale You Tube “Lupi Volley TV”, all’indirizzo:

https://youtu.be/lkNINAa9vS4?si=RBI8XH95ev5R-sL9

Arbitri dell’incontro: Scotti Paolo, Venturi Giuliano

Puliservice Acqua S. Bernardo: 2 Codarin Lorenzo, 3 Gottardo Mattia, 5 Sottile Daniele, 6 Colangelo Edoardo, 7 Giordano Simone, 8 Bristot Leonardo, 9 Giacomini Federico, 11 Botto Iacopo, 12 Jensen Mads Kyed, 13 Andreopoulos Charalampos, 15 Staforini Matteo, 17 Coppa Alessandro, 23 Cioffi Massimiliano, 90 Volpato Marco.

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Fonte: Lupi Santa Croce