Montale: Croce Rossa dona 50 gift card Ikea grazie al progetto di Fondazione Caript

Ieri pomeriggio, 2 febbraio, alle ore 17, presso la sede del Comitato di Piana Pistoiese, in Via Bocca di Gora e Tinaia 67, sono state consegnate al Comune di Montale le gift card Ikea acquistate con il progetto a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione, un progetto finanziato grazie al contributo straordinario di 50mila euro assegnato alla Croce Rossa dalla Fondazione Caript.

Le gift card sono state consegnate in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente del Comitato di Piana Pistoiese Claudio Cibella, il Direttore della Fondazione Caript dr. Matteo Carradori, il Sindaco del Comune di Montale Ferdinando Betti e l’Assessora all’Assistenza Sanitaria e Sociale del Comune di Montale Sandra Neri.

Grazie al contributo straordinario erogato dalla Fondazione, la CRI Piana Pistoiese aveva già acquistato duecento voucher, del valore di 100 euro spendibili presso il negozio di Unieuro, per le famiglie segnalate dagli Assessorati ai Servizi Sociali dei Comuni di Quarrata e Montale. I voucher erano stati consegnati alle due amministrazioni comunali lo scorso 30 novembre.

“Oggi siamo qui per consegnare al Comune di Montale altre cinquanta gift card Ikea, del valore di 100 euro cadauna per un totale di 5mila euro, che serviranno a coprire le ulteriori richieste pervenute dalla popolazione – ha spiegato il Presidente del Comitato di Piana Pistoiese, Claudio Cibella - grazie a queste card i cittadini montalesi, colpiti dall’alluvione, potranno acquistare nuovi elettrodomestici, mobili e/o biancheria in sostituzione di quelli danneggiati dall’acqua e dal fango lo scorso 2 novembre. Le gift card saranno spendibili presso il negozio Ikea di Sesto Fiorentino, con il quale la Croce Rossa ha stipulato appositi accordi”.

Fonte: Ufficio Stampa Croce Rossa Italiana - Comitato Piana Pistoiese