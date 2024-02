Senza aver mai preso la patente, guida all'Elba: aveva un ordine di espulsione pendente

Guida senza aver conseguito la patente e da ottobre scorso dove essere espulso dall'Italia su ordine della prefettura di Lodi. Un 28enne marocchino è stato controllato all'Elba dai carabinieri di Portoferraio. I militari del Norm lo hanno fermato e hanno accertato le mancanze. Una volta trasferito in caserma e fotosegnalato. i militari gli hanno notificato un ulteriore decreto di espulsione con ordine di lasciare l'Italia entro 7 giorni da parte della questura labronica. In più è stato denunciato e multato per la guida senza patente.

Dal proseguio dei controlli sono state elevate sanzioni per 5mila euro per violazioni al codice della strada come “mancata copertura assicurativa”, “mancata revisione periodica”, “guida senza patente”. A Marciana Marina due giovani sono stati sorpresi in possesso di una modica quantità di droghe: rispettivamente 2,85 gr e 1,55 gr di hashish, per uso strettamente personale. Per entrambi è scatta la segnalazione alla Prefettura di Livorno.