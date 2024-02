Uso di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Due denunce a Pisa

I carabinieri di Pisa hanno denunciato due persone rispettivamente per uso di sostanze stupefacenti e per coltivazione indoor di marijuana ai fini di spaccio.

Nel primo caso la radiomobile durante i controlli sulle strade avrebbe individuato un conducente intento a fumare uno spinello. La persona si sarebbe rifiutata di sottoporsi ai controlli sanitari, facendo così insospettire i militari che hanno provveduto a perquisire il mezzo. Dagli accertamenti sono stati trovati all’interno dell’auto circa 60 grammi di hashish. Per la persona è scattata quindi la segnalazione all’autorità giudiziaria pisana, il ritiro della patente e il sequestro sia della sostanza che del mezzo.

Nel secondo caso, invece, i carabinieri di Pisa Porta a Mare, a seguito di una richiesta di intervento, si sono recati presso un’abitazione all’interno della quale hanno scoperto una piccola serra indoor specifica per la coltivazione in ambienti chiusi di marjuana e due piante di canapa indiana. La strumentazione e le piante sono state sequestrate mentre la persona che aveva in uso la stanza è stata denunciata all’autorità.