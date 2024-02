Cavo teso sul sentiero, ferito ciclista sul Montalbano

Era in sella alla sua mountain bike in un sentiero di Larciano. A un certo punto, mentre era in discesa, ha colpito un filo teso lungo la strada, all'altezza del collo. Ha inchiodato, ma è caduto a terra. È rimasto ferito, adesso è in ospedale. Si tratta di un 47enne di Pieve a Nievole, ricoverato in queste ore a Pistoia.

Il fatto è avvenuto a Larciano Castello nella mettinata di venerdì 2 febbraio. Stando a La Nazione, il filo era teso perpendicolarmente al sentiero e era composto da tre sottili fili di ferro rivestiti in gomma e intrecciati. Dunque, qualcosa di molto pericoloso se colpito in velocità e discesa.

Il 47enne, pur ferito, è riuscito a chiamare i soccorsi e a far capire dove si trovava. Sono arrivate la Pubblica Assistenza di Larciano, l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Vinci. Da lì è stato portato al San Jacopo con fratture ai gomiti. Si indaga invece sul perché di quel filo teso su un sentiero pubblico.