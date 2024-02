Cultura, una serie di iniziative a La Perla di Montecalvoli

Il consiglio del circolo Arci “La Perla” a Montecalvoli (Santa Maria a Monte) ha deciso di promuovere la cultura, in tutte le sue molteplici sfaccettature, coinvolgendo anche volontari esterni al consiglio. Un rilancio delle iniziative culturali di cui abbiamo sentito fortemente la necessità per richiamare amanti dell’arte, della musica, della letteratura e del buon cibo, senza dimenticare l’elemento fondamentale, ovvero unire la comunità intorno a valori comuni di fratellanza, partecipazione e condivisione. Per noi cultura significa opportunità di stare insieme e coinvolgere tutti, grazie a un ventaglio di esperienze differenti, dal teatro alla musica, dalle mostre d’arte ai corsi di cucina.

La stagione verrà inaugurata a marzo con l’inizio dell’esposizione di Ebrima Danso, giovane migrante e pittore esordiente, i cui quadri descrivono il viaggio dal Gambia e la traversata del Mediterraneo. Seguirà, verso la fine di marzo, un evento di musica-teatro in collaborazione con la sezione ANPI e, ad aprile, la presentazione dei libri “Un altro calcio è possibile” di Riccardo Cucchi e “Ho ucciso Achille Occhetto” di Pilade Cantini e Marcello Cavallini. Durante la stagione “PERla” cultura saranno organizzate anche gite naturalistiche alla riscoperta delle ricchezze faunistiche e floristiche della nostra zona e non solo. Non mancheranno neppure corsi di cucina e approfondimenti culturali d’interesse pubblico. Si pensa a corsi di cucina, con temi particolari, come la cucina medievale, ma anche a corsi sulla Costituzione e sull’intelligenza artificiale. Non resta che attendere l’uscita del calendario ufficiale degli eventi e segnarsi tutte le date per non perderne nemmeno uno.