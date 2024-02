Finisce male il gioco erotico con la matrioska: paziente operato in ospedale

Una notizia curiosa arriva da Massa. Un uomo sarebbe stato portato d'urgenza al pronto soccorso per un gioco erotico finito male: avrebbe avuto all'interno del canale anale del retto una matrioska di circa quindici centimetri.

A riportare la notizia sono le cronache locali. Sembra che l'uomo si sia diretto al Noa con forti dolori al basso ventre. In quel caso i medici si sarebbero accorti di un oggetto non identificato nel retto.

Il paziente sarebbe stato operato subito per poi estrarre l'oggetto, ovvero la bambolina russa, che era finita in un punto in cui non era possibile espellerla per vie naturali. L'operazione si sarebbe risolta al meglio.