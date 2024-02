Esce di casa per una passeggiata e scompare, trovato morto qualche ora dopo

Un 58enne è stato trovato senza vita per strada a Le Poggiola, periferia ovest di Arezzo. L'uomo era uscito casa nel pomeriggio di sabato 3 febbraio per una passeggiata e non aveva fatto ritorno, motivo per cui i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Dopo qualche ora il corpo del 58enne è stato trovato in un sentiero.

Dalle prime indicazione a stroncarlo sarebbe stato un malore. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, un'unità speciale, con personale Tas e droni dotati di termocamera per ricerche notturne e Lifeseeker, tecnologia per rintracciare i telefoni cellulari. Sul posto anche il personale 118 che ha constatato il decesso dell'uomo.