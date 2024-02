Controlli antidoping durante competizioni di cavalli. I carabinieri del Nas di Livorno sono intervenuti nell'area pisana per denunciare in stato di libertà il proprietario e l'allenatore di un cavallo. Questi avrebbero detenuto e somministrato una sostanza vietata per migliorarne la corsa. L'animale era risultato positivo ai controlli antidoping.