Aou Pisa, 48 donazioni raccolte con i Supereroi

Ha fruttato 48 donazioni di sangue (24 intero, 12 emocomponenti, 12 differite) la mattinata di sabato scorso al Centro trasfusionale con i Supereroi e “Le avventure dei cavalieri del sorriso”, tornati come testimonial nell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta da Alessandro Mazzoni, struttura che sta organizzando - con lo staff al completo coordinato dalla caposala Anna Michelotti - tantissime iniziative di richiamo sempre insieme alle associazioni dei donatori, per attirare la popolazione a compiere questo importante gesto di solidarietà.

Ringraziando come ogni volta tutti, si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup e risparmiare così tempo. Questo il link dove scaricarlo.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa