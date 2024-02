Autovelox a Fiesole, 3 nuovi dispositivi su entrambe le corsie

È in via di conclusione la fase di test dei nuovi apparati per il controllo elettronico della velocità, i cosiddetti Speedvelox, installati dal Comune di Fiesole con l’obiettivo di rendere più sicure alcune delle strade principali del Comune, all’interno dei centri abitati.

Gli apparati previsti dal progetto approvato dalla Giunta Comunale sono tre, tutti quanti bidirezionali, uno per ciascuna delle principali arterie stradali che attraversano il territorio fiesolano: via Aretina (SS 67), via Bolognese (SS 65) e via Faentina (SR302).

Quelli attivi, ad oggi, sono quello nella frazione di Compiobbi e quello a Pian di San Bartolo, mentre il terzo, in località Bersaglio, verrà installato nelle prossime settimane a causa di ritardi nella predisposizione della struttura.

Gli apparecchi sono stati installati in centri abitati in cui il limite è pari a 50 km orari, ma dove spesso, invece, sono ben maggiori le velocità degli automobilisti, soprattutto di notte, come è stato possibile rilevare durante questa fase di test.

"Più volte i cittadini ci hanno segnalato i comportamenti pericolosi di troppi automobilisti nei punti in cui adesso arrivano questi speedvelox e dove, purtroppo, si sono verificati già molti incidenti, alcuni dei quali mortali. – ha detto il Sindaco Anna Ravoni - La sicurezza e la tranquillità delle persone devono essere tra i punti cardine di chi amministra una comunità, per questo abbiamo raccolto le preoccupazioni e le sollecitazioni di molti residenti nei centri abitati di Compiobbi, Pian di San Bartolo e del Bersaglio e abbiamo deciso di procedere con l’installazione degli speedvelox. Spero nel buonsenso, nel senso civico e nel rispetto di sé e degli altri da parte degli automobilisti e spero che la presenza di questi strumenti possa essere un ulteriore incentivo a tenere comportamenti corretti alla guida".