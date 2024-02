Cade durante l'incidente in auto, ferito bimbo di pochi mesi a Castelfranco

Incidente con un bimbo di pochi mesi rimasto coinvolto a Castelfranco di Sotto, in piazza del Volontariato, lungo la Provinciale Francesca Nord che collega il paese con Santa Croce. Due auto si sono scontrate tra la strada e il parcheggio. Nello specifico, una Renault Scenic con solo il conducente a bordo è entrata in collisione, forse per uno stop non rispettato, contro un'Opel Corsa. A bordo di quest'ultima auto c'erano tre adulti e il piccolo, che si trovava sul retro con la madre.

Proprio lui è caduto nell'abitacolo, forse perché non era assicurato all'ovetto ma in braccio alla madre. Subito intervenuta un'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce, i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri per i rilievi. Dopo il trasferimento in codice rosso, le condizioni di salute sono migliorate. Come affermano dal Meyer, il neonato è fuori pericolo e sta bene.