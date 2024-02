Gialloblu Castelfiorentino cade a Impruneta

Secondo passo falso in sette giorni per il Gialloblu Castelfiorentino che non riesce a riscattare la sconfitta casalinga subita per mano di Grosseto. I ragazzi di Dario Chiarugi stavolta inciampano lontano dal PalaBetti, più precisamente sul parquet del Basket Impruneta, che porta a casa la sfida per 61-53.

In realtà ad approcciare meglio sono proprio i gialloblu, che guidano gli scambi iniziali chiudendo la prima frazione sul +2 (10-12). Nel secondo quarto, però, i falli castellani permettono ai padroni di casa di girare l’inerzia grazie alle buone percentuali ai liberi: così Impruneta mette la testa avanti e va all’intervallo sul 30-26. Dagli spogliatoi rientra meglio la squadra di casa che, a fronte di un Gialloblu poco vivace, prende il largo toccando ben presto la doppia cifra di vantaggio. Una forbice che i ragazzi di Chiarugi riducono in parte alla terza sirena (47-38), per poi riaprire completamente la sfida nella quarta frazione. La rimonta castellana, però, si ferma a -4, finché nella volata i locali chiudono i giochi dalla lunetta.

Prossimo impegno martedì 13 febbraio alle 21.30 sul parquet del Basket La Crocetta.

BASKET IMPRUNETA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 61-53

Tabellino: Zampacavallo 6, Flotta 13, Turini 13, Dragoni 5, Iserani 9, Talluri T. 2, Fabrizzi 3, Caggiano 2, Ciampolini, Buti, Cavini, Pratelli. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 10-12, 30-26 (20-14), 47-38 (17-12), 61-53 (14-15)

Arbitri: Bastianelli di Bucine, Perea di Cetona.

Fonte: Abc Castelfiorentino