In corso su Sp e Sr (vecchio tracciato) 429 la potatura degli alberi

Sono ripresi da pochi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria di potatura degli alberi (pini e platani) in banchina stradale sulla Sp 429, nel tratto tra Brusciana e Castelfiorentino. A breve, avverte l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, inizieranno gli interventi anche nel centro abitato di Petrazzi per gli alberi (platani) sulla Sr 429 (vecchio tracciato) nel tratto compreso tra Castelfiorentino e Certaldo. L'esecuzione proseguirà per tutto il periodo invernale ed è affidata a tre diverse ditte, per una spesa complessiva di circa 243 mila euro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa