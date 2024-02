Maxi operazione antidroga da Firenze all'Europa: 83 misure cautelari

Ben 83 indagati nell'operazione antidroga dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, con misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Dall'alba di oggi i militari stanno eseguendo le misure, tra arresti e sequestri, in Italia e in altre nazioni (Albania, Spagna, Paesi Bassi, Germania) con l'aiuto delle rispettive forze di polizia e con gli organismi internazionale di cooperazione Eurojust, Europol, Interpol. L'operazione rigurda lo spaccio di cocaina, eroina, MDMA, hashish e marijuana in Italia, Albania e in Europa, con risvolti anche sullo spaccio al dettaglio nel distretto fiorentino,

