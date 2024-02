Nonlobuttovia, le prossime aperture a Empoli

Prossime aperture di febbraio 2024 del servizio del buon usato ormai diventato un punto fermo del riciclo e riuso in città. Dai mobili all’oggettistica, agli accessori, al vestiario come opportunità di ridare una seconda ‘chance’ a quello che non utilizziamo più e che, invece, diventa importante per altre persone.

Al palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra (lato alberato) ecco Nonlobuttovia Mobili che aprirà le sue porte giovedì 8, domenica 18 e giovedì 22 febbraio, nel consueto orario dalle 10 alle 12.30.

Mentre lo spazio Nonlobuttovia Avane (La Vela Margherita Hack, via Magolo 32) sarà aperto domenica 11 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30.

I due servizi sono gestiti dall’associazione Lilliput di Empoli. Per avere maggiori informazioni sulle varie attività, è possibile contattare il numero 370 3790973.

