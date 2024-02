Sammontana gestirà Bindi-Forno d'Asolo dopo l'accordo con Investindustrial

BC Partners, società di investimento internazionale, ha raggiunto un accordo per la vendita del Gruppo Forno d'Asolo (“Gruppo FdA”), produttore e distributore d’eccellenza di prodotti da forno surgelati, a un consorzio formato da Investindustrial e dalla famiglia Bagnoli, fondatrice di Sammontana, la prima azienda italiana di gelato.

Sammontana sarà unita con FdA Group al fine di creare un produttore d’eccellenza internazionale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato. La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia e Investindustrial che guiderà l’espansione internazionale. Leonardo Bagnoli, CEO di Sammontana, sarà nominato Presidente, mentre Alessandro Angelon, CEO di Forno d’Asolo, diventerà CEO del nuovo gruppo. Marco Bagnoli diventerà Presidente di Sammontana Spa.

La partnership combina l'esperienza della famiglia Bagnoli nel settore del gelato e della pasticceria surgelata con il potenziale di crescita di Forno d’Asolo e la capacità di Investindustrial di globalizzare con successo aziende manifatturiere italiane di alta qualità. Questa partnership unisce due aziende complementari che prestano la massima attenzione alla qualità, simboli dell’eccellenza italiana e con capacità manifatturiere di primo livello, al fine di creare un gruppo internazionale globale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato attraverso un processo di buy and build e un’ulteriore espansione geografica.

Il gruppo risultante dall’unione di Sammontana e Forno d’Asolo avrà un fatturato di quasi 1 miliardo di euro con stabilimenti produttivi in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, e oltre 2.500 dipendenti. La nuova entità opererà attraverso molteplici canali, essendo partner di rilievo per i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering per i prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato.

Con sede a Empoli, in Toscana, e fondata nel 1946, Sammontana è un centro di eccellenza per l'industria della pasticceria surgelata e del gelato in Italia. Il suo portafoglio prodotti include marchi iconici - come il gelato Sammontana e la pasticceria surgelata Tre Marie - che vengono principalmente venduti a hotel, ristoranti, bar, società di catering, supermercati e gelaterie. Un’offerta che riflette l'impegno continuo dell'azienda verso l'innovazione, che tra gli altri ha prodotto la nascita di una gamma di gelati senza lattosio e senza glutine, con ingredienti al 100% di origine vegetale.

Fondata nel 1985 e con sede a Maser, Treviso, Forno d’Asolo è un produttore e distributore di prodotti surgelati di alta qualità, tra cui pasticceria dolciaria e salata da forno. L'azienda vende i suoi prodotti, tra cui i noti marchi Forno d’Asolo e Bindi, principalmente a bar, ristoranti, hotel e società di catering, con oltre 70.000 clienti in 40 paesi in tutto il mondo. Il marchio Bindi dunque manterrà la proprietà toscana con l'ingresso in Sammontana. Infatti, nacque come negozio di pasticceria nel dopoguerra per mano del ristoratore toscano Attilio Bindi.

Commentando l’operazione, Leonardo Bagnoli, CEO di Sammontana e rappresentante della seconda generazione della famiglia Bagnoli, che diventerà Presidente del nuovo gruppo, ha dichiarato:

"Siamo davvero lieti dell’unione di Sammontana e Forno d’Asolo e siamo estremamente lieti di aver trovato un partner come Investindustrial con una visione industriale condivisa e un comprovato track record di investimenti di successo in imprese familiari. Investindustrial ha dimostrato chiaramente la sua capacità di far crescere aziende con sede in Italia a livello internazionale e in modo sostenibile, mantenendo rispetto per la loro cultura e tradizione. Non vediamo l'ora che ripetano questo successo in partnership con noi. Sono anche orgoglioso di annunciare che il nuovo gruppo potrà contare su un management di primario livello, che beneficerà del contributo delle due aziende".

BC Partners è stata assistita da Rothschild e Unicredit in qualità di advisor finanziari, Latham & Watkins come advisor legale e PwC come advisor per la contabilità. Lo Studio Facchini Rossi Michelutti ha agito in qualità di advisor fiscale dell’operazione.

Stefano Ferraresi, Partner di BC Partners, ha affermato: “Siamo orgogliosi di aver lavorato con l’amministratore delegato Alessandro Angelon e il resto del management team di Forno D’Asolo negli ultimi cinque anni. Insieme abbiamo portato l’azienda verso nuovi orizzonti, trasformando un gioiello italiano in un player globale e ambasciatore dell’artigianalità italiana. Sfruttando il nostro track record di quasi quattro decenni di investimenti in Italia e la nostra comprovata esperienza di investimenti di successo nel settore alimentare, abbiamo contribuito al forte sviluppo internazionale dell’azienda e a posizionare il gruppo al meglio per proseguire il suo percorso di crescita”.

Alessandro Angelon, CEO del Gruppo FdA Group, aggiunge: “A nome del team di Forno d’Asolo, vorrei ringraziare BC Partners per il supporto negli ultimi cinque anni. BC Partners è un investitore con una grande reputazione nel mercato italiano, data la sua profonda conoscenza del settore alimentare e la lunga esperienza nell’aiutare le imprese italiane a crescere ed espandersi a livello internazionale. Quando ho conosciuto il team nel 2018, ho subito capito che sarebbe stato il partner ideale per aiutare la nostra azienda a raggiungere nuovi obiettivi. BC Partners ha avuto un ruolo determinante nella creazione di un player globale del settore e ora possiamo guardare avanti con fiducia e continuare il nostro importante percorso di crescita con i nostri nuovi partner”.

Fonte: Ufficio Stampa