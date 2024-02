Stasera pago io, riparte la rassegna di teatro per bambini con Le avventure di Pesce Gaetano

Quattordicesima edizione per Stasera pago io, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, inventata proprio al Teatro Verdi di Santa Croce grazie a un’intuizione del direttore artistico Renzo Boldrini.

Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop.

La rassegna, un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, prevede quattro appuntamenti sempre di venerdì in orario serale alle 21.

Si comincia venerdì 9 febbraio con Le avventure di Pesce Gaetano di e con Vania Pucci, ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi, disegni di sabbia dal vivo e animazioni digitali di Ines Cattabriga, luci e suoni di Saverio Bartoli, operatore multimediale Giacomo Saradini produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Adatto dai 3 anni.

Le storie riposano all’interno di scatole, di bauli, di casse. Quando apri una scatola le storie prendono aria e puoi raccontarle, perché le storie vivono solo se le racconti.

Le avventure di Pesce Gaetano è una storia che una nonna Pesce racconta ai suoi 12.000 figli e nipoti, tutte le sere in fondo al mare. È la storia di Gaetano, un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente, lassù sulle alte montagne. Prima di addormentarsi guarda il cielo pieno di stelle e sogna di fare un grande viaggio e di andare a scoprire il mondo. Un giorno decide di partire e l’unico modo per andar via dalla sorgente è gettarsi nella cascata. Inizia con questo atto di coraggio un viaggio alla scoperta del mondo, dalla cascata arriverà nel ruscello, nel fiume e poi nel mare.

Quanti incontri farà Gaetano in questo lungo viaggio, alcuni paurosi altri piacevoli, i pesci grigi, il granchio, l’allodola, l’airone, le lavandaie, il luccio ed infine l’orata, il pesce Lanterna. In questo viaggio Gaetano impara a difendersi, a fare nuovi amici, a non aver paura. Ed alla fine Gaetano ritornerà alla sua casa o continuerà il suo viaggio? Chissà…

Il programma prosegue venerdì 16 febbraio con Trame su misura vol.2, un’altra produzione di Giallo Mare Minimal Teatro che porta la firma di Renzo Boldrini, anche in scena con Daria Palotti, luci di Michelangelo Campanale, operatore multimediale Roberto Bonfanti. Adatto dai 5 anni; venerdì 23 febbraio La bella e la bestia con Chiara Mancini, Raffaele Ottolenghi,

produzione Compagnia Fontemaggiore, infine venerdì 1 marzo Anima blu, dedicato a Marc Chagall, produzione TamTeatro musica.

Mercoledì 7 febbraio, alla biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00 prevendita del primo spettacolo in programma venerdì 9 febbraio.

Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo si terrà la prevendita in teatro.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa