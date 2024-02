Cade dall'olivo durante la potatura, ferito 44enne in Valdinievole

Un 44enne è stato soccorso dopo essere caduto durante la potatura di n ulivo in via Rio dei Bechini, lungo la vecchia strada per Serravalle a Monsummano Terme. Alle 10 la prima richiesta di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco di Montecatini e un'ambulanza della Croce d'Oro di Ponte Buggianese. Il ferito è stato recuperato con difficoltà perché il campo è strutturato a terrazzamenti. I sanitari poi hanno trasferito in codice giallo l'uomo dalla proprietà privata all'ospedale San Jacopo di Pistoia.