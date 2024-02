Cambia data lo spettacolo di Chiara Francini a Castelfiorentino

Previsto fuori abbonamento, il Teatro del Popolo di Castelfiorentino, aveva in programma per il prossimo 17 febbraio, l’atteso spettacolo “Forte e Chiara”, ma per impegni cinematografici pregressi di Chiara Francini, la Fondazione Teatro del Popolo comunica che lo spettacolo è stato rinviato a Mercoledì 27 Marzo alle ore 21,00.

I biglietti già acquistati saranno naturalmente validi per la nuova data. Per chi invece non potesse partecipare allo spettacolo di marzo, è possibile richiedere il rimborso alla biglietteria del teatro entro il 17 febbraio.

Si tratta, quindi, solo di attendere qualche settimana in più. La grande attrice toscana, presente in questi giorni sul grande schermo nell’ultimo film di Pieraccioni, ripercorrerà nello spettacolo di Castelfiorentino, la sua vita, unica, eppure così simile a quella di tanti altri, raccontandosi attraverso la musica, le vicende personali e pubbliche.