Degrado a Isola nelle ex 'case minime', le opposizioni denunciano anni di incuria

Degrado e abbandono alle ex 'case minime' di Isola, frazione di San Miniato. Lo denunciano le opposizioni Lega, CambiaMenti e Forza Italia con un'interpellanza al sindaco Simone Giglioli e all'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Greco nel prossimo Consiglio comunale. Vicino all'asilo nido ci sono degli immobili ormai in stato di ruderi, da tempo con il tetto (con pannelli in eternit) scoperchiato. Nelle foto allegate alla documentazione si vede il decadimento delle strutture, con crolli continui e anche residui di mobili abbadnonati.

Le richieste vertono su misure d'urgenza da intraprendere per gestire la situazione e ripristinare il decoro nell'area, su come è possibile far pagare ai proprietari i costi della messa in sicurezza, visto che la proprietà sembrerebbe essere della San Miniato Gestioni Srl, già fallita e con un contenzioso pendente verso il Comune. In chiosa, l'amministrazione, secondo i richiedenti, dovrebbe scusarsi per gli anni di disagio recati ai cittadini della frazione sanminiatese.