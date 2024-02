Da Montemurlo e Pistoia a Sanremo: largo ai giovanissimi "High Voltage"

Ci sarà anche un po' di Montemurlo alla 74esima edizione di Sanremo, la più famosa manifestazione canora del nostro Paese che parte stasera.

Sabato 10 febbraio, nel corso dell'ultima giornata del festival della canzone italian, nella “Live box” di Casa Sanremo, il luogo dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontrano, si esibiranno gli “High Voltage”: la band, composta da giovanissimi, tra i 14 e i 16 anni, di cui fanno parte anche tre musicisti montemurlesi: Stefano Caselli (16 anni) alla batteria, Andrea Santisi (15 anni) al basso e Matteo Gazzo (15 anni) alla tastiera.

La band è formata anche da Elettra Pratesi (16 anni, cantante), Francesco Vigni e Alessandro Degli Innocenti (14 anni, alla chitarra), di Pistoia. E' stata selezionata grazie all'audizione promossa dall'aps Canti in musica di Quarrata che ha candidato il gruppo alla kermesse. La band proporrà una cover dei Maneskin, The loneliest.

In vista della partenza verso Sanremo l'emozione è tanta ma non manca la determinazione nel far bene. “Casa Sanremo- Live box” è infatti un importante vetrina per talenti emergenti per farsi conoscere da discografici e altri esperti del mondo dello spettacolo e quindi i ragazzi vogliono dare il meglio.

Oggi pomeriggio la band è stata ricevuta in municipio dal sindaco Simone Calamai che ha voluto condividere con i ragazzi l'emozione del più famoso palcoscenico d'Italia e fare l' in bocca al lupo ai ragazzi: "Spero davvero che questa esibizione sia solo l'inizio di una bella carriera - dice Calamai -. Sanremo è una bella vetrina e auguro alla nostra giovane band di essere notata da manager del settore, il talento non manca loro. Naturalmente poi aspetto gli High Voltage a Montemurlo per un esibizione magari in piazza nel nuovo centro cittadino".

Gli High Voltage sono una formazione molto giovane, i ragazzi suonano insieme da settembre scorso ma sono già molto affiatati: «Siamo molto amici ed è quello che ci fa suonare bene insieme» dicono i ragazzi. Sarà possibile seguire l'esibizione degli High Voltage sulla web tv di Casa Sanremo e sulla app “Casa Sanremo”.

I ragazzi partecipano anche al contest delle band emergenti al Santomato Live Cbe. La pagina Instagram per seguire gli High Voltage è @highvoltage_musicband

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa