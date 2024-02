No alla centrale sul fiume, nasce il coordinamento 'Salviamo l'Elsa'

Un comitato di cittadini si è mobilitato per dire no al progetto della nuova centrale idroelettrica sul fiume Elsa. In provincia di Siena, a Colle di Val d'Elsa, è nato il coordinamento 'Salviamo l'Elsa'. Va contro il progetto proposto dalle società Pvg e Mak 2 e approvato dalla Regione Toscana.

In una nota il comitato scrive: "Dopo il ricorso in Cassazione da parte del Comune di Colle di Val D'Elsa, del quale si attende l'esito, è partita una raccolta firme lanciata dal Coordinamento Salviamo l'Elsa che nasce dall'unione di numerose associazioni, comitati e cittadini". Sarebbero "già centinaia le firme raccolte su moduli cartacei attraverso incontri e banchetti al mercato, ma da oggi è possibile firmare online sul sito www.salviamolelsa.it".

"Fin dal titolo appaiono chiare le motivazioni della mobilitazione: 'L'Elsa, il nostro fiume, è in pericolo! No al 'Tubone' e no al prelievo del 50% dell'acqua'. Siamo a favore alla produzione dell'energia idroelettrica, ma sfruttando l'acqua in maniera sostenibile. Questo progetto invece comporta gravi danni al grande patrimonio della nostra città, compromettendone lo sviluppo turistico, economico e la fruizione collettiva legata al fiume e alle sue acque" concludono dal comitato.