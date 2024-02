Partite le manutenzioni del verde a Montemurlo

Manca poco più di un mese a primavera e a Montemurlo sono in corso gli interventi di manutenzione sul verde pubblico affinché giardini e aree verdi siano in ordine e pronti per la ripresa vegetativa. Il Comune di Montemurlo in questi giorni sta effettuando gli interventi di potatura sui venti grandi platani che si trovano al parco della Pace di via Deledda. In corso i lavori di sistemazione del verde anche sulle aiuole e le rotatorie fiorite. Ad essere potati qui sono i cespugli e i filari di rose. Anche nel nuovo centro cittadino di Montemurlo le manutenzioni del verde sono costanti. Ogni giorno nel nuovo parco urbano, il “Montemurlo central park”, viene effettuata una pulizia accurata, mentre i giardinieri si occupano della cura delle fioriere e degli spazi verdi.

"Il parco è sempre molto frequentato ed il nostro obbiettivo, fin dalla sua inaugurazione, è stato quello di mantenere l'area in perfetto stato di manutenzione e pulizia. - spiega l'assessore al verde Alberto Vignoli – L'impegno sul decoro degli spazi verdi e delle aree pubbliche è massimo. I giardini devono essere belli e accoglienti per la vivibilità e la sicurezza. Vogliamo che Montemurlo sia sempre più bella e la manutenzione a questo proposito è fondamentale".

Massima attenzione anche verso il ripristino delle aree verde più colpite dall'alluvione. Nelle prossime settimane prenderanno il via interventi specifici finalizzati al ripristino di buche e avvallamenti causati dall'eccezionale ondata di maltempo dello scorso 2 novembre. I giardini più colpiti sono l'Erasmo Meoni di via Micca, il giardino della scuola primaria “Margherita Hack” che era stato ristrutturato proprio all'inizio dell'anno scolastico, il giardino “Gandhi” di via Toti a Oste.

"Le aree verdi sono aperte e sicure ma vogliamo riportare tutti gli spazi in perfette condizioni d'uso- conclude l'assessore Vignoli - Nelle prossime settimane, oltre che sul verde, interverremo su vialetti e altri spazi che sono stati interessati dall'alluvione.I nostri giardini sono, soprattutto in vista della bella stagione, importanti spazi di socialità e vita all'aria aperta".

Attenzione anche alla sicurezza urbana in chiave anti degrado. Sul territorio sono 55 le telecamere attive , più altre nove che sorveglieranno in un prossimo futuro zone centrali di Montemurlo. Un dato che consente a Montemurlo di entrare nella classifica dei “Comuni virtuosi” e di superare la media nazionale, per i territori fino a 100 mila abitanti, per quanto riguarda la presenza di impianti di videosorveglianza attivi.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa