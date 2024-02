Passo carrabile, suolo pubblico e sosta residenti sono online a Montespertoli

Un Comune più accessibile e vicino ai cittadini: è questo l’obiettivo che si è posta l’Amministrazione comunale di Montespertoli con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si inserisce in questa strategia la novità relativa alle istanze online che i cittadini di Montespertoli potranno presentare attraverso il sito internet del Comune. Da oggi è infatti possibile presentare istanza online per: attivazione, voltura e cessazione del passo carrabile; rilascio o proroga della occupazione di suolo pubblico; azioni connesse al rilascio del contrassegno di parcheggio per i residenti nel centro storico.

I cittadini potranno accedere al servizio direttamente dalla pagina di ciascuno di questi servizi sul sito istituzionale dell’ente. Basterà dotarsi di identità SPID, carta d’identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS) e procedere nella richiesta attraverso passaggi guidati predisposti nell’apposito modello online, come già previsto per il servizio di accesso agli atti. Nonostante la disponibilità di altri canali tradizionali (che saranno mantenuti) come l’invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e la consegna a mano allo sportello URP, la cittadinanza avrà a disposizione una opportunità nuova che le consentirà di monitorare l’intero processo di presentazione della richiesta. Una volta presentata l’istanza, dunque, l’utente potrà monitorare l’intera procedura attraverso l’area personale del sito istituzionale, accessibile attraverso il collegamento “Accedi all’area personale” che si trova in alto a destra sulla homepage. All’interno dell’area personale sarà infatti possibile visualizzare tutte le richieste inviate al Comune.

"Da oggi nuovi servizi saranno accessibili e gestibili online attraverso il sito internet del Comune. È una notizia importante che va nella direzione di semplificare la vita dei cittadini – commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega all’Innovazione tecnologica. “Passo carrabile, occupazione del suolo pubblico e permesso di sosta per i residenti del centro storico sono servizi molto utilizzati, per cui ci aspettiamo che queste innovazioni migliorino significativamente il rapporto tra cittadinanza e pubblica amministrazione. Siamo contenti di questo risultato, che è possibile grazie ai fondi del PNRR e che però consideriamo soltanto l’inizio di un processo che porterà online sempre più servizi" conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa