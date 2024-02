Permessi di soggiorno, in questura a Siena di sabato senza appuntamento per evadere le richieste

Visto il grande successo registrato nel mese di gennaio, anche sabato prossimo sarà possibile accedere allo sportello dell’Ufficio Immigrazione, dalle 10.30 alle 12.30, senza appuntamento.

Sarà possibile farlo anche successivamente il 10, il 17 ed il 24 febbraio.

Difatti prosegue, per decisione del Questore dr. Pietro Milone, l’intensificazione dell’attività dell’Ufficio Immigrazione, avviata nei mesi scorsi, che ha già consentito di evadere numerose richieste di permesso di soggiorno degli stranieri che hanno inviato la documentazione, risultata completa, presentando il kit postale attraverso il servizio di Poste Italiane S.p.a..

Nel mese di gennaio già consegnati più di mille permessi di soggiorno, destinati prevalentemente a chi ha chiesto rinnovo o rilascio per motivi di studio, di famiglia, di lavoro o per residenza elettiva.

In ulteriore consegna circa altri 1500 permessi, già a disposizione dei richiedenti.

Per agevolare al massimo l’accesso al pubblico, anche per il mese di febbraio sarà concessa la possibilità di ritirare il permesso di soggiorno presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione ogni sabato, senza appuntamento, nella fascia oraria 10,30/12,30.

La Polizia di Stato ricorda, inoltre, al cittadino che è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica consultando il sito istituzionale www.poliziadistato.it, sotto la voce stranieri, al link “Il tuo permesso di soggiorno” dal quale si viene indirizzati al collegamento ove è possibile effettuare la verifica.

La consultazione consente alle persone in attesa del permesso di verificarne la disponibilità per la consegna e recarsi direttamente nel giorno prestabilito per il relativo ritiro.

Fonte: Questura di Siena