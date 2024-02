PrimOlio, al Podere Quarto il premio “Gocciola d’Oro”

È l’oro verde del Podere Quarto di Diletta Guicciardini Corsi Salviati e figli ad aggiudicarsi la 25° edizione del premio Gocciola d’oro, il concorso degli oli extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli che chiude la manifestazione di PrimOlio. Medaglia d’argento per l’azienda Reto di Montisoni dell’Antella (per tre anni primo classificato) e terzo posto ex aequo per l’olio evo di Fattoria Ramerino e dell’azienda Palazzaccio.

Gli oli “novi” prodotti dalle quattro aziende sono stati giudicato i migliori tra un ventaglio di 10 partecipanti al concorso dalla giuria composta dai sommelier dell’olio dell’Anapoo, l’Associazione nazionale degli assaggiatori professionisti di olio extra vergine d’oliva, sulla base di caratteristiche olfattive e gustative e analisi fisico-chimiche condotte in laboratorio. Al primo classificato è stato donato un manufatto di artigianato artistico in bronzo – un ramo d’olivo - realizzato dalla Fonderia Artù.

Cinque, invece, gli oli in gara prodotti fuori dai confini comunali: in questo caso, è stata l’azienda Poggio di Montepescoli di Pelago ad aggiudicarsi il primo posto.

I nomi dei vincitori sono stati svelati ieri sera all’antico spedale del Bigallo durante la tradizionale cena con le aziende olivicole presenti alla mostra mercato di PrimOlio nel novembre scorso a Bagno a Ripoli. Un centinaio i partecipanti, tra cui i referenti delle associazioni di categoria, di volontariato e dei commercianti che hanno contribuito a rendere possibile la manifestazione. Ad allestire la cena, organizzata dall’amministrazione con prodotti di filiera corta e olio delle aziende ripolesi, sono stati (a titolo gratuito) gli chef partecipanti a PrimOlio: Andrea Perini del ristorante Al588 di Borgo Vicelli, Matteo Innocenti dell’Alimentari Innocenti, Bianca Maria Meli di Staccia Buratta, Stefano Frassineti, Francesco Mugellini della Gelateria Vitali, Alessandro Trivigno de La Dispensa di Villamagna, la società di refezione Siaf e il Podere Belforte.

“L’annata – commenta Alessandro Parenti di Anapoo - è stata molto complicata e poco generosa, ma nonostante questo Bagno a Ripoli ha saputo realizzare un olio molto buono confermando la crescita progressiva, di anno in anno, del livello di qualità. L’olio vincitore di PrimOlio, come gli altri, ognuno con le sue caratteristiche, è un prodotto equilibrato, non invadente, che racconta molte cose, al gusto e al naso. Complimenti per i risultati davvero eccellenti a tutti i produttori”.

“Termina un’edizione bellissima di PrimOlio, che ha festeggiato il quarto di secolo in modo speciale, con la presenza record di oltre 10mila persone alla mostra mercato di novembre. La premiazione di ieri sera chiude il cerchio e rende bene l’idea dello spirito della manifestazione. Il vincitore, Podere Quarto, lo scorso anno aveva conquistato la medaglia di bronzo, oggi sale sul gradino più alto del podio. A conferma che PrimOlio oltre ad essere una importante vetrina rivolta al pubblico, è anche una fucina in cui si scambiano conoscenze, tecniche e sperimentazioni. Un luogo che favorisce la diffusione di una cultura dell’olio che fa crescere le aziende, i loro prodotti di eccellenza e la consapevolezza dei consumatori”, dichiara l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini

“In questi anni, come amministrazione, abbiamo puntato moltissimo sulla valorizzazione di PrimOlio, di pari passo con la crescita delle nostre aziende. Il numero di presenze che aumenta ad ogni edizione conferma che l’olio di Bagno a Ripoli è riconosciuto come un prodotto di eccellenza in tutto il territorio e ormai oltre i confini dell’area fiorentina. Se PrimOlio è oggi uno dei principali riferimenti per l’olio di qualità è anche grazie a tutti coloro che hanno supportato l’amministrazione. Le aziende in primis, fetta importante dell’economia locale e presidio del nostro paesaggio. Così come le associazioni, le categorie economiche, il mondo del volontariato, i ristoratori. Il loro impegno e la loro passione è il principale motore di PrimOlio e gliene siamo profondamente grati”, commenta il sindaco Francesco Casini.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa