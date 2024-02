Scaffale della memoria speciale al MuMe per gli 80 anni da San Miniato liberata

Libri che raccontano la storia di San Miniato nel periodo della resistenza e durante il ventennio, proponendo fatti, racconti personali, testimonianze: al Museo della Memoria venerdì 9 febbraio alle 12 l'inaugurazione de "Lo scaffale della memoria". Alla presenza del sindaco Simone Giglioli, del consigliere con delega alla memoria Michele Fiaschi, dell'assessore alla cultura Loredano Arzilli, del funzionario dei servizi socio-educativi e culturali Giulia Cantoni, del funzionario bibliotecario Massimo Gabbrielli, di Delio Fiordispina presidente della sezione Anpi San Miniato e del personale dei Musei Civici.

"Nell'anno in cui si celebrano gli 80 anni dalla Liberazione di San Miniato, abbiamo pensato di raccogliere all'interno del MuMe una serie di libri, pubblicazioni, riviste, saggi e testimonianze che raccontano la Memoria del nostro territorio - dichiarano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l'assessore alla cultura Loredano Arzilli e il consigliere delegato alla Memoria Michele Fiaschi -. La sezione che andiamo ad inaugurare, sarà l'inizio di un percorso su questo tema, con la possibilità di arricchire lo scaffale con materiali nuovi, utilizzabili per la didattica o la consultazione da parte dei visitatori del Museo. L'impegno dell'amministrazione è quello di promuovere la salvaguardia della memoria storica della nostra Città e del nostro territorio, e favorire una attiva e consapevole cultura della pace e della convivenza civile, valori che, in questo momento storico, è più importante che mai preservare".

Un fondo librario speciale a disposizione di visitatori e cittadini con oltre 60 titoli, molti dei quali donati dagli autori stessi in occasione degli incontri e delle tante presentazioni che in questi anni si sono susseguite al Museo. I volumi sono stati catalogati da personale di CoopCulture, cooperativa che gestisce i Musei Civici, in collaborazione con la Biblioteca comunale di San Miniato. Questi volumi, entrati adesso a far parte del patrimonio librario della Biblioteca comunale, saranno reperibili all'interno del catalogo unico della Rete Bibliolandia, a disposizione dei cittadini, di tutti gli utenti della Rete Documentaria della Provincia di Pisa e delle Reti ad essa collegate.

L'iniziativa fa parte del programma "Officina della Memoria" organizzato per le celebrazioni degli 80 anni dalla liberazione di San Miniato.