"Un giorno in Comune" per gli studenti sancascianesi

Un dialogo a tu per tu con gli studenti e i rappresentanti istituzionali nel segno della partecipazione e dell’informazione trasparente. Dal 15 febbraio prende il via il progetto educativo “Un giorno in Comune”, volto ad offrire alle allieve e agli allievi delle quinte classi delle scuole primarie del Comprensivo “Il Principe” un percorso di esperienze e conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione della macchina comunale.

Gli studenti, da cittadini attivi e curiosi, sono chiamati a porre domande, elaborare proposte, nel corso degli incontri previsti con il sindaco Roberto Ciappi, la vicesindaca Elisabetta Masti e il presidente del Consiglio comunale Francesco Volpe. I volti e le riflessioni degli studenti dell’Istituto comprensivo “Il Principe” daranno dunque il via ad una nuova edizione del progetto che mira ad illustrare ruoli e compiti degli organi istituzionali e la struttura degli uffici.

L’iniziativa è stata ideata dall'assessorato alla Politiche educative. Le iniziative, che si terranno il 15, il 22 e il 29 febbraio e il 7, il 14 e il 21 marzo, daranno spazio e parola alle ragazze e ai ragazzi che potranno intervenire e proporre simulando una vera e propria discussione sui temi di maggiore interesse che riguardano la realtà territoriale e la loro scuola.

“Attraverso la formula della conoscenza diretta - dichiara l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti - i ragazzi possono apprendere le informazioni essenziali sul funzionamento dell’amministrazione comunale, potranno esprimere idee e proposte per migliorare gli spazi pubblici che vivono nella quotidianità”. Gli studenti avranno l’opportunità di effettuare una simulazione di voto mettendo in discussione le loro proposte.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa