Abbandono di rifiuti, 17 multe in un solo mese ad Altopascio

La lotta contro l’abbandono di rifiuti e la tutela dell’ambiente crescono sempre di più ad Altopascio. Solo nel mese di gennaio la Polizia Municipale, coordinata dal comandante Italo Pellegrini, ha emesso 17 sanzioni per abbandono rifiuti nei confronti di privati cittadini, sia altopascesi che delle zone limitrofe. Grazie all’assidua attività di indagine delle forze dell’ordine, alla costante presenza sul territorio e alle azioni di controllo direttamente sui sacchetti abbandonati, è stato possibile individuare gli autori di tali reati ambientali, i quali sono stati sanzionati e sottoposti a tutte le procedure di legge del caso.

"La lotta contro l’abbandono dei rifiuti viene portata avanti ogni giorno dall'amministrazione comunale, così come l’impegno per l’ambiente e la cura del territorio – spiega Daniel Toci, vicesindaco e assessore all’ambiente -. Da quando questa amministrazione si è insediata abbiamo costantemente portato avanti la battaglia contro gli incivili che deturpano il territorio, azioni che non sono accettabili, rispetto alle quali l’attenzione da parte della Polizia Municipale è massima. Contestualmente ci muoviamo per migliorare i livelli di raccolta differenziata e per educare il cittadino a seguire le regole della raccolta porta a porta, così da avere un paese sempre più virtuoso".

In questo contesto, continuano anche le attività del gruppo SostenibiliAMO – Live Better che da oltre un anno svolge un ruolo fondamentale per una cittadina più pulita e curata. I volontari promuovono infatti attività di pulizia e cura del territorio ogni fine settimana, ripulendo Altopascio e le sue frazioni dai rifiuti abbandonati, coinvolgendo attivamente i cittadini. Per partecipare è possibile contattare il gruppo inviando un’e-mail a livebetteraps@gmail.com o chiamando il numero 349.4696076.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa